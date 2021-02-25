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Сергей Собянин открыл центр занятости на Шаболовке
Фото: vk / Сергей Собянин

Сергей Собянин открыл центр занятости на Шаболовке

Анастасия Чанцева

Город

Флагманский центр занятости населения «Моя работа» открылся на Шаболовке. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сегодня после экспериментального режима официально открыт еще один флагманский центр, который направлен на поддержку самозанятых и индивидуальных предпринимателей, — рассказал мэр.

Он подчеркнул, что с помощью центра уже зарегистрировались около восьми тысяч человек как индивидуальные предприниматели. Служба занятости населения кардинально меняется, большинство центров теперь находятся в МФЦ «Мои документы», их эффективность повысилась в десять раз, отметил Сергей Собянин.

Флагманский центр «Моя работа» на Шабаловке находится в двухэтажном здании площадью 628 квадратных метров, построенном в 1940 году. В 2019 году тут провели капитальный ремонт здания с сохранением его внешнего облика, передает «Интерфакс».

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