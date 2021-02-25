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Мужчина угнал иномарку у знакомой на юго-востоке столицы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мужчина угнал иномарку у знакомой на юго-востоке столицы

Юлия Ямпольская

Происшествия
марьинский паркКарта всех событий

Столичные полицейские задержали подозреваемого, который угнал автомобиль у знакомой. Об этом в четверг, 25 февраля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО.

Уточняется, что иномарка была припаркована по адресу Марьинский парк. Супруга заявителя приехала на машине мужа к знакомой, родственник которой тайно взял ключи от автомобиля и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал движение.

Не справившись с управлением, злоумышленник совершил ДТП, повредив при этом семь машин, припаркованных во дворе. Владельцы машин обратились с заявлениями в полицию. Иномарку вернули заявителю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

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