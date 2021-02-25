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Движение на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе ограничат до 1 марта
Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Движение на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе ограничат до 1 марта

Юлия Ямпольская

Транспорт
85-й километр, МКАД, Москва, Россия Карта всех событий

С 27 февраля ограничат движение на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе из-за дорожных работ. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Так, движение будет перекрыто на 85-м километре МКАД от съезда с внешней стороны на Алтуфьевское шоссе в сторону области до съезда с Алтуфьевского шоссе в сторону центра на внешнюю сторону МКАД.

Движение на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе ограничат до 1 мартаФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Ограничения продлятся до 1 марта.

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