Движение на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе ограничат до 1 марта
85-й километр, МКАД, Москва, Россия Карта всех событий
С 27 февраля ограничат движение на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе из-за дорожных работ. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Так, движение будет перекрыто на 85-м километре МКАД от съезда с внешней стороны на Алтуфьевское шоссе в сторону области до съезда с Алтуфьевского шоссе в сторону центра на внешнюю сторону МКАД.
Ограничения продлятся до 1 марта.
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