Ограничения проезда на МКАД для грузовиков свыше 12 тонн продлили на год
Еще на год столичные власти продлевают ограничения проезда для транзитных грузовиков массой более 12 тонн, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— Ограничить въезд и движение в пределах территории Москвы, ограниченной Московской кольцевой автомобильной дорогой, и на МКАД, включая ее внутреннюю и внешнюю стороны, грузовых автотранспортных средств разрешенной максимальной массой более 12 тонн в период с 22:00 23 февраля 2021 года до 6:00 23 февраля 2022 года, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.
Ограничения не касаются грузовых автомобилей, у которых имеются действующие пропуска. Они могут также спокойно въезжать в столицу, пояснил Ликсутов.
Ранее сообщалось, что ограничения на проезд транзитных грузовиков по МКАД ввели до 9 утра 22 февраля. Потом их продлили с формулировкой «до особого распоряжения».
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