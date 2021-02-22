Ограничения проезда на МКАД для грузовиков свыше 12 тонн продлили на год

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Еще на год столичные власти продлевают ограничения проезда для транзитных грузовиков массой более 12 тонн, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Ограничить въезд и движение в пределах территории Москвы, ограниченной Московской кольцевой автомобильной дорогой, и на МКАД, включая ее внутреннюю и внешнюю стороны, грузовых автотранспортных средств разрешенной максимальной массой более 12 тонн в период с 22:00 23 февраля 2021 года до 6:00 23 февраля 2022 года, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

Ограничения не касаются грузовых автомобилей, у которых имеются действующие пропуска. Они могут также спокойно въезжать в столицу, пояснил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что ограничения на проезд транзитных грузовиков по МКАД ввели до 9 утра 22 февраля. Потом их продлили с формулировкой «до особого распоряжения».

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