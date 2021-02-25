«Я люблю, чтобы она была рядом»: Лиана Шульгина поделилась фото дочери

Фото: instagram.com/lianashulginaa/

Лиана Шульгина, невестка певицы Валерии, опубликовала фотографию своей дочки Селин. На снимке малышка одета в розовое боди.

Лиана отметила на фотографии, что ребенок спит вместе с ней и ее мужем, музыкантом Арсением Шульгиным, в одной комнате, но в отдельной кроватке.

Фото: Скриншот с Instagram Лианы Шульгиной

— Не понимаю, как такие крошки спят в отдельных комнатах. Я люблю, чтобы она была рядом, наша сладенькая булочка, — подписала фотографию в своем Instagram-аккаунте Лиана.

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