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Врач-терапевт дала советы, как легче пережить магнитные бури
Фото: pexels.com/Ekaterina Bolovtsova

Врач-терапевт дала советы, как легче пережить магнитные бури

Елена Фролова

Здоровье

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала, как магнитные бури могут сказаться на состоянии здоровья человека. Об этом сообщила «Москва 24».

— К любым капризам погоды организм практически здорового человека готов. Однако в группе риска находятся те люди, у которых есть какие-то хронические заболевания сердца и сосудов, — пояснила эксперт.

Среди них могут быть те, кто страдает гипертонической болезнью, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, а также люди с хроническими заболеваниями органов дыхания. Во время непогоды у них могут возникать сосудистые реакции.

По словам терапевта, такие процессы могут проходить по гипертоническому и гипотоническому типам. В результате люди будут жаловаться на учащенное сердцебиение, повышенное давление, аритмию, головокружения и многое другое.

— Другие люди при этом, наоборот, будут испытывать чувство апатии, понижение давления, замедление частоты сердечных сокращений, — добавила врач.

Однако оба типа реакций негативно воспринимаются организмом. Для того чтобы легче пережить магнитные бури, эксперт советует нормализовать сон, правильно питаться, не употреблять алкоголь и сверхтонизирующие напитки, а также снизить количество употребляемых кофе и чая.

Полезными будут прогулки, водные процедуры и хорошее настроение. Тем временем людям с хроническими заболеваниями врач порекомендовала держать под рукой лекарства, которые помогут им оперативно снизить или поднять давление или облегчить дыхание в случае необходимости.

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