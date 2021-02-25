Билли Айлиш удивила поклонников снимками в мини-юбке

Фото: @billieeilish / Официальный аккаунт Билли Айлиш в Instagram

Американская певица Билли Айлиш опубликовала несколько фотографий, на которых предстала перед поклонниками в вещах собственной коллекции. Среди аксессуаров и одежды фолловерам особенно понравилась мини-юбка.

На первых фото певица позирует в клетчатой мини-юбке, черном худи и кожаных ботинках.

Подписчики удивились образу Айлиш.

«Я не могу дышать»; «Очень горячо!»; «Ты просто сногсшибательна»; «Билли в юбке! Шок!», — написали поклонники в комментариях под постом певицы в Instagram.

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