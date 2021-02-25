Билли Айлиш удивила поклонников снимками в мини-юбке
Американская певица Билли Айлиш опубликовала несколько фотографий, на которых предстала перед поклонниками в вещах собственной коллекции. Среди аксессуаров и одежды фолловерам особенно понравилась мини-юбка.
На первых фото певица позирует в клетчатой мини-юбке, черном худи и кожаных ботинках.
Подписчики удивились образу Айлиш.
«Я не могу дышать»; «Очень горячо!»; «Ты просто сногсшибательна»; «Билли в юбке! Шок!», — написали поклонники в комментариях под постом певицы в Instagram.
Читайте также: Билли Айлиш рассказала о комплексах из-за лишнего веса