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Названа лучшая российская собака-терапевт
Фото: «Мир 24»

Названа лучшая российская собака-терапевт

Елена Фролова

Животные

Названа лучшая собака-терапевт в России. Это почетное звание присвоено псу из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил «Мир 24».

Дома собаку зовут просто Лукасик, а вот на работе он — Лукас XIII Великолепный. Перед тем как начать помогать людям, «четвероногого врача» настраивает его хозяйка, которая поглаживает его.

— Они растут в нежности, в неге, в ласке, в играх. Голос стараемся вообще не повышать на этих собак, это же не служебные животные, — поделилась психолог, канистерапевт Лариса Хозяинова.

Она занимается канистерапией уже 20 лет. Это означает, что она учит собак помогать людям. Благодаря ее правильной работе Лукас был награжден.

— Ему подарили одну SPA-процедуру для собак. Он может выбрать или бассейн, или массаж, — рассказала Лариса Хозяинова.

Самые важные пациенты у подобных «псов-терапевтов» — дети. Как объяснила хозяйка, научить собаку идти рядом — значит, справиться и с собой; дать понятную команду — тренировка речи; перешагнуть через животное — преодолеть страх. По ее словам, месяц занятий с псом может заменить годы тренировок в зале лечебной физкультуры. Это замечают не только врачи, но и сами дети.

Уточняется, что стать терапевтом может собака любой породы, главное, чтобы у нее был подходящий характер. Учить животное быть «врачом» начинают уже с рождения.

Источник: «Мир 24»

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