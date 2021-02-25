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Опубликован список вооружения Узбекистана
Фото: pixabay.com

Опубликован список вооружения Узбекистана

Елена Фролова

Армия

Узбекистан занял 51-е место по военной мощи в мире. Об этом сообщил New Inform со ссылкой на данные аналитического центра Global Firepower.

Согласно рейтингу 2021 года, Узбекистан находится на четвертом месте среди стран СНГ. Он уступает только России, Украине и Белоруссии. В распоряжении страны есть 420 танков, 1215 единиц бронетехники, 33 ударных вертолета и 60 истребителей.

Одними из мощнейших вооружений Узбекистана считаются речные бронекатера проекта 58150 «Гюрза». Они были созданы на заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве и переданы узбекским властям в 2004 году. Эти бронекатера могут развивать скорость до 55 километров в час благодаря дизельным двигателям и водометному движителю.

Еще одним мощным вооружением страны названы многоцелевые вертолеты Aerospatiale AS.332 Super Puma. Одно такое воздушное судно может вмещать до 24 человек. Оно оснащено современным оборудованием, например, автоматической системой управления полетом.

Помимо этого, на вооружении Узбекистана находятся колесные бронемашины класса MRAP, зенитно-ракетный комплекс HQ-9, ударные вертолеты Ми-35 и многое другое.

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