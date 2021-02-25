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Всероссийские открытые соревнования «Динамовская лыжня — 2021» пройдут в Красногорске
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Всероссийские открытые соревнования «Динамовская лыжня — 2021» пройдут в Красногорске

Кирилл Николаев

Спорт

В субботу, 27 февраля, в Красногорске пройдут традиционные Всероссийские открытые соревнования по лыжным гонкам «Динамовская лыжня — 2021». Об этом сообщили в пресс-службе общества «Динамо».

В «Динамовской лыжне — 2021» примут участие спортсмены общества «Динамо», а также любители лыжного спорта без ограничения возраста и количества участников. Соревнования состоятся на лыжном стадионе «Зоркий». Они будут проведены в личном зачете среди мужчин и женщин по возрастным группам. Мужчины преодолеют дистанцию в пять километров свободным стилем, а женщины — три километра. Победители определятся по лучшему времени.

Дети в возрасте до восьми лет пробегут дистанцию 200 метров, а ребята от восьми до 12 лет — 500 метров без учета времени. По окончании детских забегов лыжники определят победителей в командной эстафетной гонке 4 по 1,5 километра.

Соревнования начнутся в 12:10 по московскому времени. Для всех участников и гостей организуют горячее питание. Кроме того, для детей будет проведено культурно-развлекательное мероприятие «Динамовская метелица».

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Спортгород Красногорсклыжи
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