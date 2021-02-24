Большунов против норвежцев: лучший российский лыжник готов покорить Оберстдорф

Фото: Youtube/ Skyline

В настоящее время Александр Большунов является лучшим лыжником планеты. Он два сезона подряд выигрывает Кубок мира, в январе россиянин впервые победил на лыжной многодневке «Тур де Ски». Впереди чемпионат мира, где Большунову придется нелегко в противостоянии с норвежцами.

«Тур де Ски» прошел без представителей Скандинавии. Их отказ был формально обоснован боязнью заболеть коронавирусом и нежеланием жертвовать собственным национальным чемпионатом. Лыжную многодневку также пропустила сборная Швеции, поэтому россияне боролись только сами с собой и еще с французом Морисом Манифика. В этих условиях Большунову не было равных, поэтому любители лыжных гонок ждали, когда на соревнования вернутся норвежцы и шведы. Они стали снова выступать на этапе Кубка мира в Лахти, и Большунов занервничал.

В Финляндии норвежцы соревновались между собой, оставив практически всех соперников из других стран позади себя. Большунов уступал немного, но находиться позади было неприятно. Его эмоциональный срыв пришелся на мужскую эстафету. Сборная Норвегии победила, а за второе место боролись россияне и финны. Йони Мяки обогнал Большунова. На финишной прямой россиянин замахнулся на финского лыжника палкой из-за того, что тот перекрыл ему траекторию движения. После пересечения финишной черты Большунов врезался в Мяки.

Судьи решили дисквалифицировать россиянина и лишить его команду бронзы. В результате на третьем месте оказалась вторая российская сборная. Позднее Большунов объяснил свой поступок. Он заявил, что хотел поговорить с финном, но на финише лыжи катились очень быстро и крепления сломались. В результате произошло столкновение с Мяки.

На следующем этапе Кубка мира в Фалуне Большунов взял себя в руки и даже после падения выиграл классический масс-старт, обогнав своих главных конкурентов Йоханнеса Клебо и Пола Голберга из Норвегии. Вот именно с таким настроем нужно выступить на чемпионате мира, который пройдет в немецком Оберсдорфе с 24 февраля по 7 марта. Большунову нужно успокоиться и спокойно бежать гонки. Он способен выиграть медаль на каждом старте. Помимо Клебо и Голберга, основными соперниками россиянина будут норвежец Эмиль Иверсен, швед Оскар Свенссон, итальянец Федерико Пеллегрино и француз Морис Манифика.

Фото: instagram/yulia_belorukova

Однако не будем забывать, что сборная России — это не только Большунов. Евгений Белов, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин — все они способны биться за медали. Лидером женской сборной России является Юлия Ступак. Именно с ней связаны главные надежды на медали, тем более что на «Тур де Ски» она заняла второе место в общем зачете. Наталья Непряева проводит неудачный сезон, да еще и сломала кисть после падения на этапе в Фалуне. Она восстановилась после операции, но после такой травмы тяжело будет бороться за медали. Также на чемпионате мира выступят Лилия Васильева, Алиса Жамбалова, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Евгения Крупицкая, Христина Мацокина, Анна Нечаевская, Татьяна Сорина, Вероника Степанова и Анастасия Фалеева.

Как и биатлонисты, российские лыжники выступят на чемпионате мира без флага и гимна. Они побегут гонки как команда RSF (Russian Ski Federation, Российская Федерация лыжного спорта — прим. «ВМ») под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Глава федерации Елена Вяльбе назвала медальный план: одно золото и по 1–2 серебра и бронзы. Эта задача вполне посильная для этого состава. К сожалению, российские биатлонисты провалились на чемпионате мира в Поклюке (всего лишь одна бронзовая медаль). Есть уверенность, что лыжники выступят намного лучше.

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