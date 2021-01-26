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«Хотел поговорить»: Большунов объяснил наезд на финского лыжника Мяки
Фото: Youtube.com/ Live Sports

«Хотел поговорить»: Большунов объяснил наезд на финского лыжника Мяки

Кирилл Николаев

Спорт

Российский лыжник Александр Большунов, который сбил финна Йони Мяки после финиша эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти, объяснил свой поступок. Спортсмен заявил, что хотел поговорить с финном и не планировал наезжать на него.

Большунов отметил, что на финише лыжи катились очень быстро. Он попытался остановиться, но крепления сломались.

— Я не планировал его сбивать, просто хотел с ним поговорить, — цитирует Большунова норвежский портал NRK.

Российский лыжник также прокомментировал действия Мяки на финишной прямой. Он назвал их нечестными.

— Он сознательно заблокировал меня, это нечестно. Я до сих пор так считаю, — заявил Большунов.

Напомним, в воскресенье, 24 января, Большунов и Мяки боролись за второе место на последнем этапе эстафеты. На финишной прямой россиянин замахнулся на финского лыжника палкой из-за того, что тот перекрыл ему траекторию движения. После пересечения финишной черты Большунов врезался в Мяки. Судьи решили дисквалифицировать россиянина и лишить его команду бронзы. В результате на третьем месте оказалась вторая российская сборная.

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Спортдисквалификация спортсменаАлександр Большунов
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