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Геннадий Онищенко: Реклама «мусорной еды» привела к росту ожирения среди детей
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Геннадий Онищенко: Реклама «мусорной еды» привела к росту ожирения среди детей

Елена Фролова

Здоровье

Родители должны обращать пристальное внимание на питание детей с точки зрения здоровья. В том числе регулировать его режим. Об этом заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко, сообщает Nation News.

По его мнению, за несколько лет в нашей стране значительно выросла проблема питания среди детей и подростков. Основным камнем преткновения в данном вопросе, по словам академика РАН, являются реклама «мусорной еды» и отсутствие контроля со стороны родителей.

— С 2011 по 2018 год на 27 процентов возросли случаи ожирения детей. А среди подростков — на 65 процентов. Это потому что нет культуры питания и режима. Содержательная сторона вопроса и перекусы — это приводит к серьезному ожирению, — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Он также добавил, что увеличилось количество людей, страдающих сахарным диабетом. Среди детей этот показатель вырос на 47 процентов, а среди подростков — на 50 процентов. Таким образом, по словам эксперта, ребенок просто «срывает» свою эндокринную систему.

Читайте также: Эксперты не выявили связи ожирения у детей с доступностью ресторанов фастфуда

Геннадий Онищенкофастфудожирение
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