Ведьма объяснила, зачем в древности люди приносили детей к мертвым

Фото: freeimages.com

Традиции древних людей, связанные с жертвоприношениями, сохранились и до наших дней. Подробно об этом ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь рассказала ФАН.

По ее словам, по историческим меркам, сравнительно недавно наши предки практиковали обряды, которые современному человеку покажутся неприемлемыми.

— Например, на казнях людей были не только получавшие удовольствие от зрелища зеваки, но и огромное количество тех, кто считал, что мертвец способен исцелять живых. Матери подносили своих детей, считая, что это своеобразное благословение и очищение для малыша, которое принесет удачу, — отметила ведьма.

При этом подобная традиция, по ее мнению, может проявляться и в наши дни. Она объяснила, что у каждого человека по-разному проявляется генетическая память о прошлом.

— В религиозных обрядах сейчас зачастую убивают животных. Такая замена сделана для того, чтобы уйти от жертвоприношений с использованием людей, — добавила Алена Полынь.

Она также привела в качестве примера, что в наши дни на YouTube транслируют, как берут мощи святых, омывают их, и потом пьют эту воду пьют.

Читайте также: Верхом на метле. Как защититься от злых духов