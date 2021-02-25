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Диетолог назвал три продукта с противовоспалительным и обезболивающим эффектами
Фото: pexels.com

Диетолог назвал три продукта с противовоспалительным и обезболивающим эффектами

Виктория Федотова

Здоровье

Диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты, которые обладают противовоспалительным и обезболивающим действием. Врач уточнил, что регулярное употребление лекарств может негативно влиять на прочность костей и когнитивные способности, поэтому иногда стоит заменять медицинские препараты на нижеперечисленные продукты.

— Сам генез боли связан с местным действием некоторых молекул. Влияние на синтез этих молекул оказывает фермент циклооксигеназ, их несколько типов. Нас интересует второй тип, который активен про воспалении и болевой реакции. Активность циклооксигеназа может быть снижена большим кругом молекул, не надо гоняться за какими-то экзотическими продуктами, — отметил врач.

Если человек беспокоится за свою печень и не хочет пить лекарства от головной или суставной боли, он может съесть продукты с куркумой.

— Сама по себе куркума плохо всасывается, ее лучше использовать с приправой черного перца. Второй продукт – горький шоколад или какао. В нем содержатся флавоноиды, обладающие противовоспалительным эффектом. Кроме того, он влияет на синтез эндорфинов. Настоящий какао нужно обязательно варить, — добавил Гинзбург.

Третий продукт – семечки подсолнечника и тыквы. Это источник магния, эти продукты лучше есть регулярно по 50 граммов.

Видео опубликовано на YouTube.

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