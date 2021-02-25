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Врач-невролог развеяла миф о пользе употребления шоколада перед экзаменом
Фото: pixabay.com

Врач-невролог развеяла миф о пользе употребления шоколада перед экзаменом

Елена Фролова

Здоровье

Мнение о том, что повысить работоспособность мозга накануне экзамена можно с помощью шоколада, не является верным. О негативных последствиях такого действия «Царьграду» рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии РНИМУ имени Пирогова, врач-невролог высшей категории Любовь Соколова.

По ее словам, шоколадка действительно имеет эффект по улучшению мозговой активности, но он кратковременный. Поэтому нужно учитывать и минусы подобного употребления данной сладости. А именно, когда действие глюкозы завершится, самочувствие человека ухудшится, появятся сонливость и слабость.

— То есть это такой допинг, который нельзя постоянно употреблять, — объяснила Любовь Соколова.

Поэтому, по ее словам, чтобы чувствовать бодрость и работоспособность, необходимо вести здоровый образ жизни, например, соблюдать режим сна и правильно питаться. При этом врач рекомендовала отказаться от сладкого.

— Нам кажется, глюкоза нужна для работы мозга, мы съедим шоколадку — и все будет хорошо. Это заблуждение. Глюкоза если и нужна, то в очень малом количестве, — заключила невролог.

Она также отметила, что для восполнения потребности мозговой ткани можно употребить в пищу ложку меда.

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