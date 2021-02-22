Названы продукты, которые следует подвергать термической обработке

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Термической обработке следует подвергать не только мясо, но и овощи. Об этом рассказали на китайской платформе Sohu.

По словам экспертов, мясо нужно обрабатывать для того, чтобы избавиться от крови и бактерий. При этом его следует замочить перед готовкой. Маринованные, вяленые продукты, а также спаржу и сельдерей нужно обдавать кипятком, чтобы уменьшить концентрацию соли и нитритов.

Также термически обрабатывать рекомендуется фасоль и брокколи. Те же манипуляции следует проводить и с едой, содержащей большое количество щавелевой кислоты, добавили специалисты.

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