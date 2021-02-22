Диетолог назвала самую полезную начинку для шоколада

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Самым полезным шоколадом является горький, а лучшей начинкой для него станут орехи. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.

Она отметила, что горький шоколад и орехи содержат «полезный жир».

— Горький шоколад содержит теобромин, это достаточно полезное вещество, также он содержит цинк, магний. А орехи содержат полезные жиры, незаменимую омегу-3, — пояснила специалист.

Нефедова также рассказала, какие начинки являются самыми опасными. По ее словам, к ним относятся перец, имбирь и лепестки роз. Такой шоколад сделан на массовом производстве. Эти начинки не могут быть натуральными, добавила диетолог.

Кроме того, она ответила на вопрос, можно ли есть по целой плитке шоколада в день. По мнению врача, для всех людей норма килокалорий в день разная. Но если человек не занимается тяжелыми физическими нагрузками, то такая еда уйдет в лишние килограммы, передает слова диетолога радио Sputnik.

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