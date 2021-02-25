«Сахар страшнее жира»: назван опасный для сосудов продукт в организме

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Доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии Медицинского университета имени Пирогова, врач-невролог высшей категории Любовь Соколова рассказала о продукте, который несет гораздо большую опасность для сосудов, чем жир. Об этом сообщил «Царьград».

Согласно утверждению специалиста, атеросклероз чаще всего провоцируют не жирная пища, а сладости.

— Сахар страшнее жира. Потому что этого продукта очень много в промышленных продуктах и так далее. Он вызывает нейрогенное воспаление - универсальный патологический процесс. И вот это нейрогенное воспаление стимулирует и атерогенез, или атеросклероз, — объяснила Любовь Соколова.

Она добавила, что это происходит потому, что люди злоупотребляют с простыми сахарами. Поэтому нужно снизить употребление сладостей и добавить в рацион фрукты.

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