Народный календарь. Как избавиться от похоти 26 февраля
В эту пятницу, 26 февраля, православные христиане чтят память Мартиниана Палестинского, покровителя семейных уз и усмирителя плотских страстей. В народе этот день называют Светлый.
Мартиниану-угоднику молились в этот день с просьбой о защите от плотских соблазнов и искушений. Наши предки старались в этот день не ругаться и не решать финансовые дела, женщинам запрещалось заниматься рукоделием. Чтобы привлечь счастье в дом люди в этот день наводили порядок.
Подробности в видеосюжете «ВМ»:
Приметы погоды гласили, что пение синиц предвещает раннюю весну, а солнечная погода обещает морозы.
26 февраля отмечается Всемирный день неторопливости.
143 года назад французский филолог Эмиль Литтре ввел в оборот термин «микроб». 85 лет назад в Германии выпущен первый «народный» автомобиль «Фольксваген».
В этот день родились писатель Виктор Гюго, создатель джинсов Леви Страусс, советский и российский политик, писатель, журналист Александр Проханов, турецкий политик и государственный деятель Реджеп Тайип Эрдоган.
Именины отмечают Анна, Светлана, Артемий, Гавриил, Василий, Михаил, Павел, Евгений, Зоя.
Читайте также: Народный календарь. Чего не стоит планировать 25 февраля