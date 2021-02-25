Народный календарь. Как избавиться от похоти 26 февраля

Фото: Светлана Колоскова

В эту пятницу, 26 февраля, православные христиане чтят память Мартиниана Палестинского, покровителя семейных уз и усмирителя плотских страстей. В народе этот день называют Светлый.

Мартиниану-угоднику молились в этот день с просьбой о защите от плотских соблазнов и искушений. Наши предки старались в этот день не ругаться и не решать финансовые дела, женщинам запрещалось заниматься рукоделием. Чтобы привлечь счастье в дом люди в этот день наводили порядок.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как избавиться от похоти 26 февраля

Приметы погоды гласили, что пение синиц предвещает раннюю весну, а солнечная погода обещает морозы.

26 февраля отмечается Всемирный день неторопливости.

143 года назад французский филолог Эмиль Литтре ввел в оборот термин «микроб». 85 лет назад в Германии выпущен первый «народный» автомобиль «Фольксваген».

В этот день родились писатель Виктор Гюго, создатель джинсов Леви Страусс, советский и российский политик, писатель, журналист Александр Проханов, турецкий политик и государственный деятель Реджеп Тайип Эрдоган.

Именины отмечают Анна, Светлана, Артемий, Гавриил, Василий, Михаил, Павел, Евгений, Зоя.

Читайте также: Народный календарь. Чего не стоит планировать 25 февраля