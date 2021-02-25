Самый кассовый режиссер России объяснил успех фильма «Холоп»

Кадр из фильма «Холоп»

Режиссер Клим Шипенко, который считается самым кассовым режиссером России, объяснил феномен успеха фильма «Холоп». Картина собрала в прокате в 2020 году более трех миллиардов рублей.

— Совпало все, я не говорю, что я молодец. Сделал такой фильм, совпал маркетинг, дата выхода, конкуренты сыграли на руку этому фильму. Я говорю помимо художественных достоинств. Кто-то смеялся, кто-то нет, все-таки не такой он был плохой с художественной точки зрения, зритель сильно разочарован не был, — пояснил режиссер в интервью Софико Шеварнадзе.

Режиссер отметил, что вторая часть популярного фильма пока не придумана и объявлять о съемках второй части «Холопа» пока рано, Шипенко отметил, что фильм не планировался как франшиза.

Шипенко снял фильмы «Холоп», «Текст», «Любит не любит» и другие.

Интервью опубликовано на YouTube.

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