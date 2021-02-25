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Самый кассовый режиссер России объяснил успех фильма «Холоп»
Кадр из фильма «Холоп»

Самый кассовый режиссер России объяснил успех фильма «Холоп»

Виктория Федотова

Звезды

Режиссер Клим Шипенко, который считается самым кассовым режиссером России, объяснил феномен успеха фильма «Холоп». Картина собрала в прокате в 2020 году более трех миллиардов рублей.

— Совпало все, я не говорю, что я молодец. Сделал такой фильм, совпал маркетинг, дата выхода, конкуренты сыграли на руку этому фильму. Я говорю помимо художественных достоинств. Кто-то смеялся, кто-то нет, все-таки не такой он был плохой с художественной точки зрения, зритель сильно разочарован не был, — пояснил режиссер в интервью Софико Шеварнадзе.

Режиссер отметил, что вторая часть популярного фильма пока не придумана и объявлять о съемках второй части «Холопа» пока рано, Шипенко отметил, что фильм не планировался как франшиза.

Шипенко снял фильмы «Холоп», «Текст», «Любит не любит» и другие.

Интервью опубликовано на YouTube.

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