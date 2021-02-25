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«Какая красивая!»: Кети Топурия прогулялась по саду в роскошном образе
Фото: Официальная страница Кети Топурии в instagram (https://www.instagram.com/keti_one_official/)

«Какая красивая!»: Кети Топурия прогулялась по саду в роскошном образе

Никита Абрамов

Звезды

Вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась с фолловерами снимком, на котором она запечатлена во время прогулки по саду в загородном доме.

Певица на снимке позирует в роскошной шубе нараспашку, топе и джинсах-бойфрендах.

Подписчики восхитились красотой исполнительницы и оставили много восторженных комментариев. Также некоторые отметили, что она быстро пришла в форму после родов.

«Как и не рожала, круто!»; «Как вы так быстро худеете?!»; «Какая красивая!»; «Шикарная девушка»; «Вы потрясающая», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Кети.

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