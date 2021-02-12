«О боже, вы посмотрите!»: Кети Топурия показала подарок для сына

На странице самой Топурии никаких фотографий, подтверждающих ее беременность, нет / Фото: @keti_one_official / Официальная страница Топурии в Instagram

Солистка группы «А Студио» Кети Топурия поделилась в своем блоге распаковкой подарка для своего сына Адама.

— О боже, вы посмотрите! Это Off-White vs Nike. Я не могу! Ну Адам будет доволен точно!» — порадовалась певица на своей странице в Instagram.

Певица распаковала коробку, в которой лежали милы кроссовки на маленькую ножку.

Напомним, Кети Топурия стала мамой во второй раз в январе, сына назвали Адамом. Отцом ребенка является муж звезды, бизнесмен Лев Деньгов. У певицы есть старшая дочь Оливия от первого брака, девочке пять лет.

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