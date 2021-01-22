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Кети Топурия раскрыла поклонникам имя новорожденного сына
Фото: Официальная страница Кети Топурии в instagram (https://www.instagram.com/keti_one_official/)

Кети Топурия раскрыла поклонникам имя новорожденного сына

Никита Абрамов

Звезды

Российская певица, вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия рассказала поклонникам, как назвала новорожденного сына.

Радостное событие в семье певицы произошло в четверг, 21 января. В своем Instagram-аккаунте Кети сообщила, что малыша назвали Адам.

— Adam 21/01/21, — написала Топурия в посте.

Напомним, в ноябре Кети Топурия официально зарегистрировала свои отношения с бизнесменом Львом Деньговым, с которым она встречалась с 2018 года. Первым мужем певицы был предприниматель Лев Гейхман. Их брак длился четыре года. У бывших супругов есть общая дочь Оливия.

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