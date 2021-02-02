«Сладкие»: Кети Топурия опубликовала трогательное видео с детьми

Фото: instagram.com/keti_one_official

Российская певица, вокалистка группы A’Studio Кети Топурия опубликовала на своей странице в Instagram трогательное видео, героями которого стали ее дочь от первого брака и новорожденный сын.

На видео старшая дочь Топурии от первого брака Оливия целует пяточки своему маленькому братишке Адаму, который появился на свет 21 января.

— Мои, — подписала ролик певица, добавив эмодзи в виде сердца.

«Какая милота»; «Вкусняшки»; «Сладкие»; «Чтоб так всю жизнь друг за друга!»; «Как мило, мы тоже эти лапки целовали всей семьей, сначала одному, потом другой!», — умилились подписчики звезды в комментариях к публикации.

Напомним, в ноябре Кети Топурия официально зарегистрировала свои отношения с бизнесменом Львом Деньговым, с которым она встречалась с 2018 года. 21 января 2021 года у певицы родился сын, малыша назвали Адам. Первым мужем певицы был предприниматель Лев Гейхман. Их брак длился четыре года. У бывших супругов есть общая дочь Оливия.

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