Дмитрий Бертман призвал устанавливать памятники героям с большой историей

Фото: Официальный сайт театра «Геликон-опера»

Художественный руководитель театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман рассказал о своем отношении к «железному» Феликсу и тому, кто же может заменить его на Лубянской площади.

— Некоторые мои родные и родственники близких мне друзей были уничтожены во времена «железного» Феликса Дзержинского, — сказал он, — помню, когда менялась страна и символ этого страшного времени был снесен.

На месте советского символа, по его мнению, должен появиться герой с более давней историей. Хорошим примером может стать Александр Невский.

— Я с детства люблю фильм «Александр Невский», моего папу звали Александр, мои любимые композиторы похоронены в Лавре Александра Невского, я обожаю кантату Прокофьева,— отметил Дмитрий Бертман. — А сегодня я слушаю, что идет голосование, какой из памятников ставить на Лубянской площади. Я зашел на сайт mos.ru и проголосовал за Невского.

По его словам, установка памятника — это язык города, язык образов, язык не только прошлого, настоящего, но и будущего.

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