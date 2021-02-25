Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дмитрий Бертман призвал устанавливать памятники героям с большой историей
Фото: Официальный сайт театра «Геликон-опера»

Дмитрий Бертман призвал устанавливать памятники героям с большой историей

Василиса Чернявская 

Город

Художественный руководитель театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман рассказал о своем отношении к «железному» Феликсу и тому, кто же может заменить его на Лубянской площади.

— Некоторые мои родные и родственники близких мне друзей были уничтожены во времена «железного» Феликса Дзержинского, — сказал он, — помню, когда менялась страна и символ этого страшного времени был снесен.

На месте советского символа, по его мнению, должен появиться герой с более давней историей. Хорошим примером может стать Александр Невский.

— Я с детства люблю фильм «Александр Невский», моего папу звали Александр, мои любимые композиторы похоронены в Лавре Александра Невского, я обожаю кантату Прокофьева,— отметил Дмитрий Бертман. — А сегодня я слушаю, что идет голосование, какой из памятников ставить на Лубянской площади. Я зашел на сайт mos.ru и проголосовал за Невского.

По его словам, установка памятника — это язык города, язык образов, язык не только прошлого, настоящего, но и будущего.

Читайте также: Депутат МГД Николаева: На Лубянской площади нужен памятник защитнику российской государственности

Александр НевскийЛубянская площадьМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Протоиерей Анатолий Варнавский
Протоиерей Анатолий Варнавский

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Павел Данилин
Павел Данилин

Ненавидишь свою страну — уезжай отсюда

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бунт паразитов и халявщиков: кто выступает против «Северного потока — 2»

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Развод года: да кому теперь нужна эта Ким Кардашьян

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сухпай — пища особого назначения

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте