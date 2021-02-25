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Более 150 тысяч москвичей проголосовали за установку памятника на Лубянке
Фото: moscow-live

Более 150 тысяч москвичей проголосовали за установку памятника на Лубянке

Анастасия Чанцева

Город
Россия, Москва, Лубянская площадь Карта всех событий

Свыше 150 тысяч жителей столицы приняли участие в голосовании по установке памятника на Лубянской площади почти за девять часов.

Голосование по установке памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10:00 и продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.

По данным портала «Активный гражданин», на 18:43 в голосовании продолжает лидировать вариант с памятником Александру Невскому, за него проголосовали 76 195 человек (51 процент), за Дзержинского — 73 817 (49 процентов).

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Разговоры о необходимости возвращения скульптурной доминанты на Лубянскую площадь ведутся не первое десятилетия. 25 февраля был сделан важный шаг в этом направлении: на столичной онлайн-площадке «Активный гражданин» началось голосование — москвичам предложили выбрать между Феликсом Дзержинским и Александром Невским (далее...).

Активный ГражданинпамятникЛубянка
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