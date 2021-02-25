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Неплательщиков алиментов будут легко отыскивать во всех странах СНГ
Фото: pixabay.com

Неплательщиков алиментов будут легко отыскивать во всех странах СНГ

Елена Фролова

Общество

Злостных неплательщиков алиментов, сбежавших от уплаты в другую страну, будут отыскивать благодаря специальным соглашениям, заключенным между странами СНГ. Об этом рассказала депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко, сообщает Nation News.

Чтобы не попасть под суд, некоторые нерадивые отцы стараются уклониться от уплаты алиментов на ребенка, в том числе покидают страну. Но, по словам Елены Драпеко, это больше не поможет. Согласно заключенным договоренностям, с неплательщиков будут взыскивать деньги на детей.

— Те, кто не будет платить алименты, будут сидеть в суде. Сейчас мы предлагаем создать государственный фонд, который будет выплачивать прожиточный минимум, а потом уже государство будет взыскивать с алиментщика деньги, — объяснила парламентарий.

Она также добавила, что российские власти заключили соглашения со странами СНГ, чтобы искать неплательщиков по алиментам, что считается нормальной практикой.

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СНГсоглашениевыплата алиментов
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