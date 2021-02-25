Пожар произошел в подвале здания на Бережковской набережной

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Бережковская набережная, 10 Карта всех событий

Пожар произошел в подвале здания на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 25 февраля.

Инцидент произошел по адресу Бережковская набережная, дом 10. В подвале здания возникло возгорание мусора. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Из-за возгорания проходила эвакуация жильцов третьего подъезда.

Пожар ликвидирован. Сотрудники МЧС проверяют подвал на наличие пострадавших.

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