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Политолог Орлов: Александр Невский достоин масштабного памятника в Москве
Фото: АГН Москва

Политолог Орлов: Александр Невский достоин масштабного памятника в Москве

Василиса Чернявская 

Город

Политолог Дмитрий Орлов на протяжении многих лет, еще с 2007 года, говорит о том, что на Лубянской площади должна быть вертикальная доминанта. При этом он считает, что на вот уже три десятилетия пустующем островке следует установить памятник Ивану III.

— Это основатель российского государства, строитель Успенского собора и Кремля, его жизнь и деятельность тесно связаны с Москвой, — аргументирует свою точку зрения политолог.

Но и Александр Невский, по его мнению, достоин масштабного памятника в Москве. Личность великого князя — символ защиты национального суверенитета в тяжелых политических и военных условиях, воплощение победы над опасным врагом, знаковая, значимая и во многом объединяющая фигура для большинства жителей России.

В голосовании на сайте «Вечерней Москвы» на данный момент приняло участие больше четырех тысяч человек, из них 57 процентов выступают за установку памятника Александру Невскому, а 43 процента — Феликсу Дзержинскому.

Читайте также: Депутат МГД Николаева: На Лубянской площади нужен памятник защитнику российской государственности

Александр НевскийЛубянская площадьМосква
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