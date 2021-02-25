Историк Васькин: Памятник Александру Невскому наиболее уместен на Лубянке

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Историк и москвовед Александр Васькин считает, что если делать выбор между двух предложенных кандидатур, то на Лубянской площади должен быть установлен памятник Александру Невскому.

— Без архитектурной доминанты на Лубянке не обойтись. Мало кто знает, что нынешний облик площади разрабатывался нашим великим зодчим Алексеем Викторовичем Щусевым. Он хотел создать в Москве нечто подобное Дворцовой площади, что находится, как известно, в центре Санкт-Петербурга. А все мы знаем, что в центре Дворцовой площади стоит Александровская колонна — тоже доминанта. Когда я писал биографию Щусева для серии ЖЗЛ, то нашел интереснейшие свидетельства о том, какой именно Щусев видел будущее Лубянской площади — с памятником в центре. Архитектор изначально планировал существенным образом преобразить старую Лубянскую площадь, которая должна была вобрать в себя громадную аллею Ильича, идущую через всю Москву к Дворцу Советов на Волхонке. Щусев хотел застроить границы площади новыми сооружениями. Политехническому музею он отводил особую роль: он должен был быть виден отовсюду. Интересно, что памятник Феликсу Дзержинскому также был предусмотрен в проекте Щусева. Архитектор так и написал: «Это будет стройная и строгая площадь, напоминающая своим обликом площади Ленинграда». Но памятник появился уже после кончины Щусева.

Если выбирать из двух предложенных кандидатур, то памятник Александру Невскому наиболее уместен на Лубянке. Главное — добиться высокого художественного уровня исполнения этого памятника. Хорошо бы провести всероссийский конкурс среди скульпторов.

— Для меня как для историка (кстати, лауреата Всероссийской премии Александра Невского) несомненно огромное значение личности Александра Невского, которому в этом году исполняется 800 лет. Эта фигура легендарная, необходимая нам сегодня для объединения общества. Открытие памятника Александру Невскому на Лубянке — отличный подарок к всенародному юбилею, — заявил Васькин.

В голосовании на сайте «Вечерней Москвы» на данный момент приняло участие больше четырех тысяч человек, из них 57 процентов выступают за установку памятника Александру Невскому, а 43 процента — Феликсу Дзержинскому.

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