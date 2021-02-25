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Астролог Василиса Володина рассказала о влиянии Венеры в созвездии Рыб
Фото: Официальный аккаунт Василисы Володиной в Instagram / www.instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина рассказала о влиянии Венеры в созвездии Рыб

Никита Абрамов

Общество

Планета Венера вошла в созвездие Рыб, где она пробудет до 21 марта. Астролог Василиса Володина рассказала о влиянии этого положения планеты на людей.

— Если вас давно не охватывала истома и мечтательность, ждите — скоро будут, — написала астролог.

По словам Володиной, Венера в Рыбах делает многих уязвимыми к критике, а также к чужой боли.

Астролог объяснила, что люди могут чувствовать себя в различных амплуа во время действия Венеры в Рыбах.

— Ощущают себя то романтичной феей-поэтессой, то пьющей содержательницей собачьего приюта, то экстрасенсом на доверии со склонностью к созависимости, — рассказала Володина о действии планеты на людей в своем Instagram-аккаунте.

Также она отметила, что «рыбная Венера» не может похвастаться особой разборчивостью в связях. Людям в это время хочется понять и простить недостатки окружающих, пригреть на своей груди и пожалеть, отдаться порыву нахлынувших чувств.

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астрологиязнаки зодиакаВасилиса Володина
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