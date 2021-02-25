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Андрей Воробьев рассказал о строительстве дорог в Подмосковье
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьев рассказал о строительстве дорог в Подмосковье

Елена Фролова

Транспорт

Прирост населения Московской области до пандемии коронавирусной инфекции ежегодно составлял порядка 80–90 тысяч в год. Для обеспечения достойного уровня жизни в Подмосковье регулярно создают новые микрорайоны, инфраструктуру и социальные объекты. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев рассказал телеканалу «360».

— Все это требует постоянного взаимодействия со столицей. И здесь мы действуем единой командой, не только на уровне «мэр — губернатор», но и все наши коллеги, команды взаимодействуют очень тесно друг с другом, — отметил Андрей Воробьев.

По его словам, в регионе возводят новые хорды по программе государственно-частного партнерства. Он также отметил, что на территории области есть большая программа платных дорог.

— На июль запланированы два крупных события — полностью поедут ЦКАД и МЦД. Что такое МЦД? По сути, это наземное метро с частотой сообщения три-пять минут в час пик. Все эти линии диаметров — это большие деньги, потому что физически прокладываются дополнительные рельсы, делаются вокзалы для того чтобы была интенсивность сообщения, было удобно для абсолютно всех, — подчеркнул губернатор.

При этом он пояснил, что на данный момент у подмосковных властей нет планов на строительство еще одного артериального кольца.

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ЦКАДАндрей ВоробьевМосковская область
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