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Число фур на МКАД снизилось из-за перевода транзита на ЦКАД
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Число фур на МКАД снизилось из-за перевода транзита на ЦКАД

Кирилл Николаев

Город

Число грузовиков на Московской кольцевой автодороге (МКАД) снизилось на 15 процентов из-за перевода транзита фур свыше 12 тонн на Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД). Об этом в субботу, 20 февраля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что на подъездах к Москве дежурят сотрудники ГИБДД и ЦОДД. Они помогают водителям выбрать пути для объезда по ЦКАД.

Ранее сообщалось, что на 20 и 21 февраля транзит грузовиков свыше 12 тонн переводится на ЦКАД. Данная мера сократит транзитные поездки и освободит МКАД, а также другие важные для москвичей и жителей Московской области магистрали. Гражданам станет безопаснее и лучше. Для грузовиков, которые едут в Москву и имеют действующий пропуск, ничего не изменится.

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ЦКАДМКАДгрузовик
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