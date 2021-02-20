Число фур на МКАД снизилось из-за перевода транзита на ЦКАД

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Число грузовиков на Московской кольцевой автодороге (МКАД) снизилось на 15 процентов из-за перевода транзита фур свыше 12 тонн на Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД). Об этом в субботу, 20 февраля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что на подъездах к Москве дежурят сотрудники ГИБДД и ЦОДД. Они помогают водителям выбрать пути для объезда по ЦКАД.

Ранее сообщалось, что на 20 и 21 февраля транзит грузовиков свыше 12 тонн переводится на ЦКАД. Данная мера сократит транзитные поездки и освободит МКАД, а также другие важные для москвичей и жителей Московской области магистрали. Гражданам станет безопаснее и лучше. Для грузовиков, которые едут в Москву и имеют действующий пропуск, ничего не изменится.

Читайте также: Новые маршруты автобусов и остановки появятся в Москве