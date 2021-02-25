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Российские фитнес-клубы отметили рост спроса на услуги впервые с начала пандемии
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Российские фитнес-клубы отметили рост спроса на услуги впервые с начала пандемии

Елена Фролова

Спорт

Серьезной проверкой на прочность для отечественной фитнес-индустрии за все 30 лет ее существования стала пандемия коронавирусной инфекции. Об этом президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина сообщила ФАН.

— На сегодняшний день мы потеряли около 30 процентов игроков (всего до пандемии в России насчитывалось 13 тысяч фитнес-объектов). Безусловно, еще рано говорить о том, что падение на этом закончилось, — отметила Елена Силина.

По ее словам, в 2021 году в данной сфере деятельности наметилось оживление. Но восстановление может занять минимум два года. Она также отметила, что в целом фитнес-индустрия показала необычайную стойкость. В январе специалисты отметили положительную динамику: стал увеличиваться рост продаж клубных карт, дополнительных услуг, увеличилось число посетителей.

— Отрасли удалось отыграть падение продаж, однако к докризисным показателям она еще не приблизилась. Рост продаж клубных карт в среднем по российскому рынку в январе 2021 увеличился на 25,5 процента по сравнению с октябрем 2020 года — самым провальным месяцем по данному показателю с момента выхода фитнес-отрасли из локдауна. Тогда продажи упали на 39,2 процента, — рассказала Елена Силина.

Также она добавила, что если в августе 2020 года падение посещаемости фитнес-клубов составляло 38,4 процента, то в январе этого года — всего лишь 20 процентов.

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