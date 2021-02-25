Трех человек спасли при пожаре на юго-востоке Москвы
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 52к2 Карта всех событий
Троих жильцов спасли при пожаре в одном из жилых домов на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом в четверг, 25 февраля, рассказал «ВМ» источник в столичных экстренных службах.
Пожар произошел в двухкомнатной квартире в доме 52, корпус 2 по Волгоградскому проспекту. Горели личные вещи и мебель на площади три квадратных метра.
Из горящей квартиры и квартир этажом выше были спасены три человека, один из них пострадал.
К настоящему времени возгорание ликвидировано.
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