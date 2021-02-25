Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Трех человек спасли при пожаре на юго-востоке Москвы
Фото: twitter.com/emercom_press

Трех человек спасли при пожаре на юго-востоке Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 52к2 Карта всех событий

Троих жильцов спасли при пожаре в одном из жилых домов на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом в четверг, 25 февраля, рассказал «ВМ» источник в столичных экстренных службах.

Пожар произошел в двухкомнатной квартире в доме 52, корпус 2 по Волгоградскому проспекту. Горели личные вещи и мебель на площади три квадратных метра.

Из горящей квартиры и квартир этажом выше были спасены три человека, один из них пострадал.

К настоящему времени возгорание ликвидировано.

Читайте также: Пожар произошел в подвале здания на Бережковской набережной

спасение людей при пожареМосквапожар
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Протоиерей Анатолий Варнавский
Протоиерей Анатолий Варнавский

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Павел Данилин
Павел Данилин

Ненавидишь свою страну — уезжай отсюда

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бунт паразитов и халявщиков: кто выступает против «Северного потока — 2»

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Развод года: да кому теперь нужна эта Ким Кардашьян

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сухпай — пища особого назначения

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте