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Баскетбольный ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в матче Евролиги
Фото: twitter.com/cskabasket

Баскетбольный ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в матче Евролиги

Татьяна Плотникова

Спорт

Московский баскетбольный клуб ЦСКА с минимальным перевесом одержал победу над греческим «Олимпиакосом» в матче 26-го тура регулярного сезона Евролиги.

Встреча в Пирее завершилась со счетом 75:74 (24:12, 20:14, 15:23, 16:25). В составе ЦСКА самыми результативными игроками стали Майк Джеймс (15 очков) и Йоханнес Фойгтманн (14 очков). У хозяев площадки 24 балла заработал Шакил Маккиссик.

В настоящее время ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Евролиги с 17 победами. 2 марта армейцам предстоит матч на выезде против израильского «Маккаби».

Читайте также: Московский ЦСКА уступил «Валенсии» в матче Евролиги

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