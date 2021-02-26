Баскетбольный ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в матче Евролиги
Московский баскетбольный клуб ЦСКА с минимальным перевесом одержал победу над греческим «Олимпиакосом» в матче 26-го тура регулярного сезона Евролиги.
Встреча в Пирее завершилась со счетом 75:74 (24:12, 20:14, 15:23, 16:25). В составе ЦСКА самыми результативными игроками стали Майк Джеймс (15 очков) и Йоханнес Фойгтманн (14 очков). У хозяев площадки 24 балла заработал Шакил Маккиссик.
Валидольная ПОБЕДА!— CSKA Moscow (@cskabasket) February 25, 2021
📊@TheNatural_05: 15 очков, 6 передач, 4 подбора@jumbo_jo7: 14 очков, 2 передачи@IffeLundberg: 13 очков, 3 передачи, 4 подбора#CSKAbasket pic.twitter.com/9nujQFGYf2
В настоящее время ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Евролиги с 17 победами. 2 марта армейцам предстоит матч на выезде против израильского «Маккаби».
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