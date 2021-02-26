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Свыше 215 тысяч москвичей приняли участие в голосовании о памятнике на Лубянке
Фото: moscow-live

Свыше 215 тысяч москвичей приняли участие в голосовании о памятнике на Лубянке

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Лубянская площадь Карта всех событий

Свыше 215 тысяч жителей Москвы приняли участие в голосовании по установке памятника на Лубянской площади по состоянию на 01:30 пятницы, 26 февраля.

Голосование по установке памятника на Лубянской площади началось 25 февраля и продлится до 5 марта на нескольких площадках. В шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.

По данным портала «Активный гражданин», проголосовали уже 216 055 человек. Лидерство сохраняет вариант с установкой памятника Александру Невскому, за него проголосовал 51 процент, за Дзержинского — 49 процентов.

В голосовании на сайте «Вечерней Москвы» к настоящему времени приняли участие более 4,5 тысячи человек. Среди проголосовавших 55 процентов выступают за установку памятника Александру Невскому, 45 процентов — за памятник Феликсу Дзержинскому.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Колонка обозревателя «ВМ» Протоиерея Анатолия Варнавского:

Разговоры о необходимости возвращения скульптурной доминанты на Лубянскую площадь ведутся не первое десятилетия. 25 февраля был сделан важный шаг в этом направлении: на столичной онлайн-площадке «Активный гражданин» началось голосование — москвичам предложили выбрать между Феликсом Дзержинским и Александром Невским (далее...).

Лубянская площадьМосквапамятник
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