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Земфира выпустила первый альбом за восемь лет
Фото: Youtube / zemfira

Земфира выпустила первый альбом за восемь лет

Татьяна Плотникова

Музыка

Российская певица Земфира (Рамазанова) выпустила альбом «Бордерлайн». Это первый студийный диск Земфиры с 2013 года.

С 26 февраля альбом «Бордерлайн» доступен в официальной группе Земфиры в социальной сети «ВКонтакте», Apple Music, Spotify, «Яндекс. Музыка», YouTube Music и в мобильном приложении BOOM.

В сборник вошли 12 песен, их перечень и тексты опубликованы на официальном сайте Земфиры.

Предыдущий альбом певицы — «Жить в твоей голове» — вышел в феврале 2013 года.

Ранее в феврале Земфира выпустила первый за семь лет клип на песню «Злой человек» — саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер».

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рок-музыкаЗемфирамузыкальный альбом
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