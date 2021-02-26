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Более 1,5 миллиона москвичей обратились в онлайн-чат на портале mos.ru в 2020 году
Фото: Pexels

Более 1,5 миллиона москвичей обратились в онлайн-чат на портале mos.ru в 2020 году

Юлия Ямпольская

Город

Свыше 1,5 миллиона жителей столицы обратились в онлайн-чат на портале mos.ru в 2020 году. При этом около 750 тысяч человек получили ответ от виртуального помощника без привлечения оператора.

Робот-консультант подбирает необходимую информацию в своей базе знаний. В нее заложено более 7,7 тысячи статей, которые он использует в ответах. Благодаря этому чат-бот за несколько секунд выдает сведения по простым запросам.

Если он получает сложный вопрос, то обращается за помощью к оператору службы поддержки портала. Бот постоянно учится на примере действий специалистов.

Воспользоваться услугой виртуального помощника горожане могут с февраля 2020 года. Чаще всего они обращались в онлайн-чат с вопросами о том, как найти и получить ту или иную госуслугу, изменить или добавить данные в личном кабинете на mos.ru и записаться на получение документов.

По словам заместителя главы столичного департамента информационных технологий Максима Алексашкина, чат-бот популярен у москвичей.

— Сервис упрощает работу с порталом, позволяя получить ответ на нужный вопрос за считаные секунды. Это удобный цифровой инструмент для коммуникации с жителями города, который в том числе помогает снять дополнительную нагрузку с операторов, — цитирует его официальный сайт мэра столицы.

Чтобы задать вопрос виртуальному помощнику, нужно кликнуть на круглый синий значок в правом нижнем углу экрана. Перед пользователем появится окно со строкой для ввода текста запроса и кнопками, где уже указаны наиболее задаваемые вопросы.

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