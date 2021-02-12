Как в Москве работает психологическая помощь онлайн-формата

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Московская служба психологической помощи предлагает целый ряд бесплатных услуг, которые можно получить онлайн. Это круглосуточный чат поддержки, форум, консультации со специалистами по аудио- и видеосвязи, вебинары на самые актуальные темы, телефон неотложной психологической помощи. Такая система хорошо показала свою эффективность во время пандемии: психологи помогали москвичам пережить самоизоляцию, справиться со стрессом и разрешить семейные конфликты. Подробнее о том, как устроена работа онлайн, рассказала директор Московской службы психологической помощи населению Нина Петроченко.

Переписка, которая может спасти жизнь

В круглосуточном чате психологической поддержки можно онлайн пообщаться с психологом, задать волнующие вопросы, обсудить ту или иную ситуацию конфиденциально и безопасно. Этой услугой с начала года воспользовались около 2,4 тысячи человек. Основными темами консультаций стали:

— здоровье (депрессии, панические атаки, стрессовые состояния, переживания, связанные с соматическим здоровьем) — 26,5 процента от общего числа обращений;

— семейные проблемы (супружеские конфликты, отношения в паре, детско-родительские отношения) — 7,6 процента;

— сложности социальной адаптации (потеря работы, боязнь выхода из самоизоляции) — 7,3 процента.

По словам директора службы, этим направлением могут заниматься очень сильные, ресурсные специалисты, которые отлично умеют переводить устную речь в письменную и тонко чувствовать собеседника, ведь взглянуть на него или услышать интонацию голоса возможности нет.

— Запомнился случай, как в чат обратилась девочка 16 лет. Она писала о том, что не хочет жить, потому что не чувствует любви своих родителей. «Я хорошо учусь, стараюсь их не расстраивать. Мама критикует меня, что бы я ни сделала. Ей все не нравится, особенно мне достается из-за лишнего веса. Когда подхожу к папе, пытаясь чем-то поделиться, он отвечает: «Это твои проблемы. Разбирайся сама». Но самое обидное то, что к моей сестре они относятся совсем по-другому». В ходе переписки девочка смогла выразить свои чувства, которые считала непозволительными по отношению к родителям. Мы смогли обсудить, что в таком отношении родителей нет ее вины, и смогли найти ресурсы, которые помогали бы ей справляться с ситуацией. В конце беседы она написала: «Со мной уже давно никто так тепло не разговаривал, не слушал меня без критики и осуждения. Я не могу получить этого от своих родителей, но у меня появилась надежда, что в моей жизни это еще может быть, пусть и от других людей, — рассказала Нина Петроченко.

Получить поддержку и ресурсы

Форум психологической помощи был создан в Москве несколько лет назад, чтобы поддерживать людей, испытывающих эмоциональный дискомфорт, личностные проблемы, трудности во взаимодействии с окружающими, переживающих семейные конфликты, рабочие неурядицы или ухудшение здоровья.

— Когда человек по каким-то причинам не обращается к психологу — боится, стесняется — он может написать о своей проблеме в нашем форуме. Там он не только получит ответ специалиста, но и пообщается с другими людьми, которые уже пережили подобные ситуации. Через такой контакт он получит поддержку, дополнительные ресурсы для преодоления беспокоящих его проблем. Кстати, очень часто именно после форума люди обращаются к психологу уже очно, потому что начинают понимать, как это работает, ближе знакомятся с профессией, — отмечает директор.

За первый месяц 2021 года на форум поступило более 100 обращений, почти 19 процентов из которых касаются личностных проблем, 7,5 процента — психологического здоровья и более 6 процентов — отношений в семье.

Найти ответ на любой волнующий вопрос

— Вебинары разрабатываются так, чтобы человек мог получить ответ на любой беспокоящий вопрос, от воспитания детей до самосовершенствования. Самые востребованные сейчас — о саморазвитии, личностном росте, супружеских взаимоотношениях, об эмоциональной сфере и развитии женственности, — говорит Нина Петроченко.

Наибольшую востребованность вебинары Московской службы психологической помощи населению получили в период первой волны пандемии Covid-19. В условиях самоизоляции, нахождения в стрессовой ситуации для многих людей они стали спасительным средством. В ходе онлайн-занятия можно выполнять практические упражнения, развивать те или иные навыки, получать поддержку специалиста и других слушателей. Вебинары обладают рядом преимуществ перед очным форматом: доступность, простота, удобство проведения, востребованность, возможность обмена информацией между ведущим и участниками.

К занятию можно подключиться из любого места и в комфортной для себя обстановке получать такой же объем информации, как и на очном семинаре или лекции, не тратя при этом время и силы на дорогу. Сегодня более 100 специалистов службы проводят большое количество онлайн-занятий, позволяющих слушателям получить полезные знания и поддержку.

С начала этого года было проведено более 110 вебинаров и онлайн-тренингов для более чем 4,4 тысячи слушателей. Кроме того, специалисты службы организовали почти 40 онлайн-занятий для 635 социальных работников. Чтобы стать участником, нужно просто выбрать интересующее занятие, зарегистрироваться на него и быть в назначенное время онлайн.

Поддержка через экран и письма

Онлайн-консультация с помощью аудио- и видеосвязи — наиболее приближенный к очному приему вид дистанционной психологической помощи. Во время скайп-консультации человек может пообщаться с психологом тет-а-тет, не только услышать, но и увидеть его. Это создает эффект присутствия на очной консультации.

Чтобы записаться на скайп-консультацию, нужно зайти на сайт Московской службы психологической помощи и перейти по ссылке «Запись на бесплатную онлайн-консультацию». Далее выбрать нужное подразделение службы и заполнить форму-заявку.

Всегда есть возможность написать психологу письмо и отправить его по электронной почте. Ответ обязательно придет через несколько дней.

Номер, который всегда поможет

Также в Москве работает круглосуточный бесплатный телефон неотложной психологической помощи 051 (с городского), 8 (495) 051 (с мобильного).

С начала года на него позвонило более 4,4 тысячи человек. Такая помощь по телефону доступна круглосуточно для любого человека.

— Это означает, что позвонить может и взрослый человек, и ребенок. Однажды нам позвонил подросток, он очень долго не решался начать разговор и просто молчал. Но специалист чувствовала, что на другом конце провода человек, которому очень нужна помощь. Ей удалось разговорить мальчика. Чтобы работать в таком формате, нужно обладать очень высокой стрессоустойчивостью и вниманием к деталям, — отмечает директор.

Работа психолога заключается в том, чтобы, проанализировав ситуацию вместе с абонентом, выработать с ним стратегию для выхода из кризисного состояния, опираясь на его собственные внутренние ресурсы. Особенно это важно для людей, которые в силу личных обстоятельств или ограниченности своих возможностей не могут прийти на очную консультацию к психологу.

— Однажды позвонил мужчина средних лет в тяжелом эмоциональном состоянии. Он переживал паническую атаку: чувствовал нехватку воздуха, сильный страх, беспомощность и утрату контроля над своей жизнью. Оказалось, что он очень боится заразиться Covid-19 и умереть. Помимо этого, предприятие, на котором он работал, закрылось. Ситуацию усугубил разлад в семье, конфликты с женой. Мужчина привык быть лидером, он всегда чувствовал, что может повлиять на ситуацию, какой бы сложной она ни была. На работе он занимал руководящую должность, ему нравился высокий уровень ответственности, чувство, что от него многое зависит. А теперь самому нужна помощь, это оказалось слишком тяжело для него. В ходе разговора с психологом, после озвучивания переживаний абонент почувствовал себя лучше. Далее они разобрали, что его пугает больше всего в сложившейся ситуации. В результате собеседник осознал, что мы можем влиять не на все, что есть вещи, которые не зависят от нас. И на этом понимании-озарении он смог нормально дышать, и паническая атака отступила, — рассказала директор.

С начала 2021 года основными темами консультаций были:

— здоровье (депрессии, панические атаки, стрессовые состояния, переживания, связанные с соматическим здоровьем) – 38,1 процента;

— семейные проблемы (супружеские конфликты, отношения в паре, детско-родительские отношения) — 26,7 процента;

— личностные проблемы (самооценка, трудности выбора, проблема самоопределения, переживание одиночества) — 9,1 процента.

По словам Нины Петроченко, работа онлайн имеет целый ряд преимуществ. Например, во время консультации человек сам может выбрать для себя ту обстановку, в которой ему будет комфортно вести диалог со специалистом. А единственное, что нужно для получения психологической консультации — доступ в интернет.

— Кроме того, в онлайн-формате специалист может делиться с клиентом большим количеством информации — давать ссылки на статьи, высылать фото и видео. Более того, по завершении консультации можно сохранить переписку, чтобы обратиться к ней в любой момент. Ведь не всегда есть возможность принять и использовать сразу весь объем информации, полученный во время консультации, многие моменты нужно обдумать, переварить и вернуться к ним спустя время, — отмечает она.

Если говорить о формате чата или форума, изложение переживаний в форме текста уже приносит большое облегчение, позволяет взглянуть на свою проблему со стороны и найти пути выхода из волнующей ситуации. Конечно, у подобного общения есть ряд ограничений, но опытный специалист сможет перенести свои методики и техники в виртуальное пространство и успешно их использовать.

— Однако стоит помнить, что интернет — это лишь инструмент для получения информации, общения, зарабатывания денег, и его доля в жизни должна составлять ровно столько, сколько необходимо, чтобы жить яркой реальной жизнью, — заключила директор.

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