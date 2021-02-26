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Звезда сериала «Воронины» раскрыла зарплаты актеров театра и кино
Фото: instagram.com/volkovihome

Звезда сериала «Воронины» раскрыла зарплаты актеров театра и кино

Ксения Монахова

Звезды

Российская актриса Екатерина Волкова, которая прославилась благодаря сериалу «Воронины», рассказала о зарплатах артистов театра и кино. Информацией она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

По словам звезды, артисты театра получают 25-30 тысяч рублей и чуть выше. Служа в труппе, они не могут подрабатывать из-за большой занятости. Однако такие актеры имеют «защиту». Например, во время пандемии им выплачивали заработную плату, пока остальные находились без работы и денег, рассказывает Волкова.

— В кино оплачивается каждая съемочная смена, поэтому актеры ликуют, если их утверждают в многосерийные проекты или снимается кино с длительной экспедицией, — отметила актриса.

Звезда подчеркнула, что в кино начинающий актер в день получает около трех–семи тысяч рублей. Чем более артист известен, тем выше у него гонорары. Так, узнаваемый актер получает примерно 15-25 тысяч рублей за один съемочный день, звезда — 50-100 тысяч, а вот мега-звезда — около 150-200 тысяч суточных.

Однако Екатерина Волкова уточнила, что заработок артиста зависит еще и от бюджета самого проекта, снимаемого материала, режиссера и объемности роли.

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звездыгонорар артистаЕкатерина Волкова
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