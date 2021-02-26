Единый читательский билет начали принимать во всех библиотеках Москвы

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Единый читательский билет теперь принимают во всех 440 библиотеках московского департамента культуры. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

— Во всех городских библиотеках — их в Москве 440 — сейчас принимают единый читательский билет. Он дает возможность пользоваться огромным библиотечным фондом, который насчитывает около 13 миллионов изданий. Это художественная и профессиональная литература, газеты и журналы, — пояснила Сергунина.

Она уточнила, что москвичи уже оформили 470 тысяч единых билетов. В прошлом году по ним было выдано более шести миллионов книг.

Единый читательский билет — это пластиковая карта со шрихкодом и уникальным номером. Чтобы получить билет, нужно прийти в городскую библиотеку с паспортом. Для оформления ребенку читательского билета необходимо присутствие одного из родителей с паспортом. В качестве единого читательского билета можно использовать и карту москвича.

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