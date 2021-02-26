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Единый читательский билет начали принимать во всех библиотеках Москвы
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Единый читательский билет начали принимать во всех библиотеках Москвы

Анастасия Чанцева

Город

Единый читательский билет теперь принимают во всех 440 библиотеках московского департамента культуры. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

— Во всех городских библиотеках — их в Москве 440 — сейчас принимают единый читательский билет. Он дает возможность пользоваться огромным библиотечным фондом, который насчитывает около 13 миллионов изданий. Это художественная и профессиональная литература, газеты и журналы, — пояснила Сергунина.

Она уточнила, что москвичи уже оформили 470 тысяч единых билетов. В прошлом году по ним было выдано более шести миллионов книг.

Единый читательский билет — это пластиковая карта со шрихкодом и уникальным номером. Чтобы получить билет, нужно прийти в городскую библиотеку с паспортом. Для оформления ребенку читательского билета необходимо присутствие одного из родителей с паспортом. В качестве единого читательского билета можно использовать и карту москвича.

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«Единый читательский билет»Наталья Сергунинабиблиотека
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