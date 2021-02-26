Столичных школьников пригласили на онлайн-лекцию проекта «Транспортные субботы»

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, площадь Киевского Вокзала, 1 Карта всех событий

В Москве из павильона Московских центральных диаметров (МЦД) проведут онлайн-лекцию проекта «Транспортные субботы» для школьников.

Начальник управления по новым продуктам и технологиям Российского университета транспорта Варвара Лазуткина расскажет о перспективных транспортных специальностях и актуальных проектах вуза. Ребята смогут задавать вопросы, чтобы больше узнать о транспортной отрасли.

Мероприятие начнется 27 февраля в 11:00. Чтобы поучаствовать, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта «Субботы московского школьника», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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