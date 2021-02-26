Музей Победы посвятит открытый урок женщинам-авиаторам
В столичном Музее Победы в пятницу, 26 февраля, состоится открытый урок, посвященный женщинам-авиаторам.
Занятие пройдет в рамках программы «Школьный музей Победы». Участие в нем примут девятиклассники – ученики кадетских классов.
На открытом уроке учащиеся встретятся с дочерью советской летчицы Ксении Карпуниной — Мариной Хромовой. Она расскажет про 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный Таманский Краснознаменный и ордена Суворова полк, который был известен как «ночные ведьмы». Марина Хромова также поделится воспоминаниями своей матери о Великой Отечественной войне.
О службе в авиации со школьниками поговорит старший лейтенант медицинской службы, офицер запаса, член военно-исторического клуба «Авиагруппы 122» Елена Шутова.
Открытый урок начнется в 12:00.
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