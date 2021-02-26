Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Музей Победы посвятит открытый урок женщинам-авиаторам
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы посвятит открытый урок женщинам-авиаторам

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В столичном Музее Победы в пятницу, 26 февраля, состоится открытый урок, посвященный женщинам-авиаторам.

Занятие пройдет в рамках программы «Школьный музей Победы». Участие в нем примут девятиклассники – ученики кадетских классов.

На открытом уроке учащиеся встретятся с дочерью советской летчицы Ксении Карпуниной — Мариной Хромовой. Она расскажет про 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный Таманский Краснознаменный и ордена Суворова полк, который был известен как «ночные ведьмы». Марина Хромова также поделится воспоминаниями своей матери о Великой Отечественной войне.

О службе в авиации со школьниками поговорит старший лейтенант медицинской службы, офицер запаса, член военно-исторического клуба «Авиагруппы 122» Елена Шутова.

Открытый урок начнется в 12:00.

Ранее Музей Победы предложил москвичам поучаствовать в конкурсе селфи. Авторов лучших фотографий наградят бесплатными экскурсиями.

Читайте также: Экскурсии по залу с интерактивной картой Москвы возобновят в «Доме на Брестской»

открытые урокимузей ПобедыМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Протоиерей Анатолий Варнавский
Протоиерей Анатолий Варнавский

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Павел Данилин
Павел Данилин

Ненавидишь свою страну — уезжай отсюда

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бунт паразитов и халявщиков: кто выступает против «Северного потока — 2»

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Развод года: да кому теперь нужна эта Ким Кардашьян

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сухпай — пища особого назначения

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте