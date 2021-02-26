Музей Победы посвятит открытый урок женщинам-авиаторам

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В столичном Музее Победы в пятницу, 26 февраля, состоится открытый урок, посвященный женщинам-авиаторам.

Занятие пройдет в рамках программы «Школьный музей Победы». Участие в нем примут девятиклассники – ученики кадетских классов.

На открытом уроке учащиеся встретятся с дочерью советской летчицы Ксении Карпуниной — Мариной Хромовой. Она расскажет про 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный Таманский Краснознаменный и ордена Суворова полк, который был известен как «ночные ведьмы». Марина Хромова также поделится воспоминаниями своей матери о Великой Отечественной войне.

О службе в авиации со школьниками поговорит старший лейтенант медицинской службы, офицер запаса, член военно-исторического клуба «Авиагруппы 122» Елена Шутова.

Открытый урок начнется в 12:00.

Ранее Музей Победы предложил москвичам поучаствовать в конкурсе селфи. Авторов лучших фотографий наградят бесплатными экскурсиями.

Читайте также: Экскурсии по залу с интерактивной картой Москвы возобновят в «Доме на Брестской»