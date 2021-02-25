Музей Победы предложил москвичам поучаствовать в конкурсе селфи

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы приглашает принять участие в фотоконкурсе #ХочуВМузейПобеды. Об этом в среду, 24 февраля, рассказали в музее.

Желающим поучаствовать в конкурсе следует сделать селфи в Музее Победы и опубликовать снимок в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook или «Одноклассники» с хештегом #хочувмузейпобеды. При этом аккаунт должен быть открытым.

Каждую неделю жюри конкурса будет отбирать три самые интересные фотографии. Их авторы получат в подарок экскурсию по экспозиции «Подвиг Народа», билет на любой фильм в кинотеатр «Поклонка» или памятный сувенир.

Ранее сообщалось, что за праздничные выходные с 21 по 23 февраля Музей Победы посетили более 12 тысяч человек.

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