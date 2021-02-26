Фильмы Феллини, Висконти и Бертолуччи покажут москвичам с 2 по 30 марта

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жители столицы смогут познакомиться с шедеврами итальянского кино в сети кинотеатров «Москино». Зрители увидят известные фильмы, снятые классиками и современными режиссерами, среди которых «Сладкая жизнь» Федерико Феллини, «Конформист» Бернардо Бертолуччи, «Семейный портрет в интерьере» Лукино Висконти, «Декамерон» Паоло и Витторио Тавиани и «Страшные сказки» Маттео Гарроне.

Все пять лент вошли в программу «Итальянская весна». Фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Сеансы пройдут в период с 2 по 30 марта в кинотеатре «Искра». Ознакомиться с расписанием, а также приобрести билеты можно на сайте «Москино».

Так, 2 марта пройдет показ драмы Лукино Висконти «Семейный портрет в интерьере» (1974). Он состоится в 21:00. Зрители смогут окунуться в атмосфере Рима 1970-х годов. В картине рассказывается о сложных взаимоотношениях пожилого профессора и его квартирантов — молодого любовника одной маркизы, ее дочери и будущего зятя.

Кроме того, 9 марта в 21:00 горожане увидят киноленту «Декамерон» (2015). Это вольная экранизация пяти новелл из одноименного произведения Джованни Боккаччо. Действие фильмадействие происходит во Флоренции во время эпидемии чумы.

Важную для итальянского кинематографа картину «Конформист» (1970) Бернардо Бертолуччи покажут 16 марта в 21:00. Фильм снят по одноименному роману писателя Альберто Моравиа и рассказывает о молодом римском аристократе Марчелло Клеричи.

Киноленту «Сладкая жизнь» (1960) Федерико Феллини покажут 23 марта в 20:00. Зрители увидят историю о пресытившемся жизнью светском журналисте Марчелло (Марчелло Мастрояни), посещавшем одну вечеринку за другой.

Завершит программу показ фильма одного из ведущих итальянских режиссеров современности режиссера Маттео Гарроне «Страшные сказки» (2015). Увидеть ее можно будет 30 марта в 20:30, передает официальный сайт мэра Москвы.

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