Четыре пожарных депо на 16 машино-мест введут в Новой Москве до 1 мая

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В ТиНАО до 1 мая введут четыре пожарных депо, которые появятся в поселениях Марушкинском, Роговском, Краснопахорском и Вороновском и будут рассчитаны на 16 машино-мест. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, общая площадь зданий составит более 12 тысяч квадратных метров. В каждом будет предусмотрено все необходимое для службы.

— Появятся средства связи и оповещения, учебные классы, специальные помещения для занятий, работы и отдыха. Строители подведут подъездные дороги, спроектируют машино-места, установят энергоэффективное наружное освещение, светофорные объекты, дождевую канализацию и системы электроснабжения. Также они выполнят работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории, — цитирует Жидкина официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, он отметил, что в мае начнется строительство еще трех пожарных депо, которые появятся в поселениях Новофедоровском, Воскресенском и Филимонсковском. Общая площадь зданий составит свыше восьми тысяч квадратных метров. Таким образом, в 2022 году в ТиНАО будут работать 17 депо.

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