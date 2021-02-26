Мировые цены на нефть начали падать из-за укрепления доллара

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Мировые цены на нефть утром в пятницу, 26 февраля, снижаются под давлением растущего доллара. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 7:35 по московскому времени стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,65 процента. Их цена составляла 65,68 доллара. Стоимость апрельских фьючерсов падала на 0,39 процента — до 66,62 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на WTI снижалась на 0,72 процента — до 63,07 доллара за баррель.

Курс доллара начал расти, в результате нефть стала менее доступной для держателей иностранной валюты.

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