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Участника группы «Машина времени» жестоко избили в центре Москвы
Александр Дитковский / Фото: instagram.com/artistditkovski

Участника группы «Машина времени» жестоко избили в центре Москвы

Ксения Монахова

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Музыкант известных рок-групп «Машина времени» и «Квартал» Александр Дитковский получил сильные травмы после нападения в центре Москвы.

По словам трубача, в результате избиения он получил перелом лицевой кости со смещением. Музыкант находится в больнице, а через несколько дней ему проведут операцию. Дитковский отметил, что пытался дать отпор злоумышленникам, однако тех было слишком много.

— Они ко всем приставали, окружали машины. Хотели отнять деньги, но ничего не получили. Их несколько человек было, со всеми просто не справился, — поделился пострадавший.

Напомним, неизвестные в центре столицы напали на музыканта. По предварительным данным, хулиганов было пятеро. Они избили трубача на одной из парковок Москвы, сообщает «Пятый канал».

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